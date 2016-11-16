У Польщі відкрили кримінальну справу через спалення українського прапора

Прокуратура району Прага столиці Польщі Варшави відкрила справу через інцидент зі спаленням українського прапора. Про це повідомляє Польське радіо.

При цьому у прокуратурі не можуть однозначно стверджувати, чи дійсно спалений прапор був українським. Втім це буде визначено в ході розслідування.

«Матеріали, які надані наразі, не дозволяють однозначно вирішити, чи це насправді прапор України», - сказав прес-секретар окружної прокуратури варшавської Праги Лукаш Лапчинський.

Читайте такожНазвано країни ЄС, які "гальмують" безвізовий режим для України

За кримінальним кодексом Польщі, тим, "хто публічно ображає, знищує, пошкоджує або видаляє емблему, прапор, стяг, прапор або інший символ держави" загрожує штраф або покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі терміном до одного року.

Видання при цьому відзначає, що слідчі звертають увагу, що для того, щоб такі дії за законом були визнані злочином, прапор повинен бути виставлений публічно через представництвом відповідної держави або перед польською урядовою будівлею.

Нагадаємо, у Польщі під час Маршу незалежності спалили український прапор та логотип Facebook..

Пізніше польські націоналісти побили паліїв, які спалили прапор України.

Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло заявив, що підпал українського прапора під час "маршу незалежності" у Варшаві є провокацією проросійського середовища.

«Росія намагається зробити все, щоб дестабілізувати не тільки Україну, але й Європейський Союз. У Польщі є така проблема, що поляки знають Росію, знають російську методологію. Однак «гібридна війна» є загрозою. Люди знають, що був спалений український прапор кілька днів тому. Це чиста провокація була, зроблена проросійським середовищем у Польщі. Я думаю, що такі провокації ще будуть. Росія намагається посварити нас, поляків і українців, так, щоб можна було перегравати історію», - сказав Пєкло.