Польські націоналісти розібралися з тими, хто спалив прапор України під час Маршу незалежності - ЗМІ

Про це свідчить інформація, розміщена на інтернет-порталі "польських незалежних націоналістів" autonom.pl.

"Під час щорічного Маршу незалежності сталося зіткнення групи польських незалежних націоналістів з організацією Національна вільна Польща. В результаті НВП втратила два своїх прапори організації, а її керівник був побитий та повалений на землю", - йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що це було "протестом" проти організацій, які "братаються з комуністами, підтримують російський імперіалізм і поширюють шовінізм проти братнього українського народу".

Організація НВП відома насамперед співпрацею з комуністичною і пропутінською партією Zmiana. Також вона підтримала створення "ЛНР" і "ДНР" на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, під час Маршу незалежності у Польщі спалили український прапор та логотип Фейсбука.