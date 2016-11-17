Біля Мосула знайшли поховання 300 страчених ісламістами колишніх поліцейських
Масове поховання виявлено поблизу Мосула іракськими силами безпеки 7 листопада 2016 року, що, швидше за все, містить тіла щонайменше 300 колишніх співробітників місцевої поліції, вбитих бойовиками «Ісламської держави» (ІДІЛ).
Про це повідомляє міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.
Свідки вважають, що в кінці жовтня, бойовики ІДІЛ вбили кілька сотень колишніх поліцейських, яких вони тримали в якості ув'язнених. Тіла в могилі виявили в 30 кілометрах на південний схід від Мосула.
"Це ще одна частина доказів жахливого масового вбивства бойовиками ІДІЛ колишніх співробітників правоохоронних органів в Мосулі і навколо нього", – сказав заступник директора по Близькому Сходу Human Rights Watch Джо Сторк.
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«ІДІЛ повинно бути притягнуто до відповідальності за ці злочини проти людяності», - додав Сторк.
Представник правозахисної організації 12 листопада відвідав місце масового поховання на околиці села Хаммам аль-Аліл, на іракському військовому полігоні позаду університетського містечка сільськогосподарського технікуму. Дослідники побачили чотири ексгумовані трупи, а також купи сміття з них. В районі виявленого поховання був сильний, неприємний запах.