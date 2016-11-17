Біля Мосула знайшли поховання 300 страчених ісламістами колишніх поліцейських

Про це повідомляє міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.

Свідки вважають, що в кінці жовтня, бойовики ІДІЛ вбили кілька сотень колишніх поліцейських, яких вони тримали в якості ув'язнених. Тіла в могилі виявили в 30 кілометрах на південний схід від Мосула.

"Це ще одна частина доказів жахливого масового вбивства бойовиками ІДІЛ колишніх співробітників правоохоронних органів в Мосулі і навколо нього", – сказав заступник директора по Близькому Сходу Human Rights Watch Джо Сторк.

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«ІДІЛ повинно бути притягнуто до відповідальності за ці злочини проти людяності», - додав Сторк.

Представник правозахисної організації 12 листопада відвідав місце масового поховання на околиці села Хаммам аль-Аліл, на іракському військовому полігоні позаду університетського містечка сільськогосподарського технікуму. Дослідники побачили чотири ексгумовані трупи, а також купи сміття з них. В районі виявленого поховання був сильний, неприємний запах.