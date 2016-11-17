У результаті вибуху смертника на весіллі в Іраку загинули 17 осіб

Ще 30 людей отримали поранення, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Напад стався в 30 кілометрах від міста Фаллуджа, який влітку цього року був звільнений від бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за подію. Раніше напад на мирних жителів в Іраку здійснювали члени ІД.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики «Ісламського держави» сумарно вбили 21 мирного жителя в Мосулі, звинувативши їх у співпраці з підтримуваними США силами безпеки.