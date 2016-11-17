У результаті вибуху смертника на весіллі в Іраку загинули 17 осіб
22:49, 17 листопада 2016Світ
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Щонайменше 17 людей загинули після того, як смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль під час святкування весілля в Іраку.
Ілюстрація / REUTERS
Ще 30 людей отримали поранення, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Напад стався в 30 кілометрах від міста Фаллуджа, який влітку цього року був звільнений від бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава".
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за подію. Раніше напад на мирних жителів в Іраку здійснювали члени ІД.
Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики «Ісламського держави» сумарно вбили 21 мирного жителя в Мосулі, звинувативши їх у співпраці з підтримуваними США силами безпеки.
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