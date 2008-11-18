Генсек НАТО за перегляд відносин з Росією

НАТО має переглянути свої відносини з Росією, заявив генеральный секретар альянсу Яап де Хооп Схеффер, виступаючи на 54-й Парламентській асамблеї НАТО, що проходить у Валенсії.

Глава НАТО зазначив, що невідповідність сил, застосованих Росією під час серпневого конфлікту на Кавказі, змушує альянс переглянути свої відносини з цим партнером, але при цьому не припиняти їх, оскільки вони становлять "кращий стратегічний актив, який вимагає міжнародна безпека".

За словами Схеффера, після конфлікту між Росією і Грузією "ми (НАТО) не можемо вдавати, що нічого не сталося". Проте, ситуація, що склалася, "не повинна впливати ні на відносини з Росією, ні на розширення альянсу", - сказав генсек, слова якого цитує іспанське інформаційне агентство EFE.

"Ми не маємо наміру приносити в жертву один аспект задля іншого, оскільки тим самим ми лише створили б розділові лінії", - зазначив Схеффер.

"Ми повинні переглянути наші відносини, але ми продовжуватимемо підтримувати контакти з ними (Росією), тому що у нас є ряд цілей, які треба досягати спільними зусиллями, - контроль над озброєннями, нерозповсюдження ядерної зброї або боротьба з тероризмом", - сказав Схеффер.

На думку генсека НАТО, "саме ці цілі знов об`єднають Росію і НАТО". Схеффер висловив сподівання, що Росія стане "частиною нової Європи, а не залишиться осторонь".

РІА “Новости”