Румунія замінить радянські БТР німецькими - ЗМІ

Міноборони Румунії має намір укласти контракт з німецькою компанією Rheinmetall Defence. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дачіа Чолош, передає Defense News.

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Планується, що німецька компанія спільно з румунським виробником запустить в країні завод з виробництва БТР.

"Це буде партнерство. Румунсько-німецький проект. Це дозволить Rheinmetall отримати контракт від Міноборони і створювати бронетранспортери для румунської армії", - сказав Чолош в ефірі місцевої радіостанції Europa FM.

Передбачається, що це дозволить замінити румунські бронетранспортери ТАВ, які є модифікацією радянського БТР-70. Кількість машин, що будуть виготовлені у співпраці з німецькою компанією, поки не називають, але відомо, що всього в найближчі роки Румунія планує замінити 1500 таких ТАВ.

Крім того, в наступному році Румунія збирається виділити понад 2% ВВП на оборону.