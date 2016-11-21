Залізнична аварія в Індії: кількість жертв зросла до 142 осіб, сотні поранених

В Індії зросла кількість загиблих внаслідок залізничної катастрофи. Жертвами аварії поїзда на півночі країни стали 142 людини. Про це повідомляє індійський телеканал NDTV.

При цьому повідомляється про сотні поранених.

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На даний момент упізнані тіла понад 80 осіб. Всі вони є громадянами Індії, мешканцями чотирьох штатів - Уттар-Прадеш, Мадхьї-Прадеш, Біхара і Махараштри.

Відзначається, що рятувальники досі продовжують пошуки людей, що вижили.

Нагадаємо, аварія сталася о 3.00 ночі за місцевим часом (21.30 за Гринвічем) у неділю неподалік від селища Пукхрайан в штаті Уттар-Прадеш.

Влада намагається з'ясувати, що стало причиною сходу 14 вагонів поїзда. На тлі сцен відчаю і туги, люди, що залишилися в живих, шукали членів своїх сімей, деякі також намагалися розібрати пошкоджені вагони, щоб врятувати родичів і забрати речі, розповів старший чиновник залізниці Пратап Раї.