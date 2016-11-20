Залізнична катастрофа в Індії: число жертв зросло до 120, травмовано майже 200

17:15, 20 листопада 2016
Інциденти
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Число жертв аварії поїзда в Індії збільшилося до 120, майже 200 осіб дістали травми.

Залізнична катастрофа в Індії. Фото з місця події / REUTERS

Про це повідомляється на сайті телеканалу NDTV.

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Як повідомлялося, аварія сталася о 3.00 ночі за місцевим часом (21.30 за Гринвічем) у неділю неподалік від селища Пукхрайан в штаті Уттар-Прадеш.

Залізницею в Індії щодня користуються близько 23 млн пасажирів. Аварії з поїздами не рідкість, оскільки більша частина устаткування застаріла.

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