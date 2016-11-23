Трамп запевнив, що уникне конфлікту інтересів між бізнесом та керуванням державою

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у розмові з виданням The New York Times розповів, що його бізнес-імперію буде складно продати для уникнення конфлікту інтересів, передає Deutsche Welle.

У опублікованому у вівторок, 22 листопада, інтерв'ю, політик також зазначив, що на тлі перемоги вартість його нового готелю у Вашингтоні стрімко зросла.

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За словами Трампа, йому складно знайти покупця для свого холдингу нерухомості. При цьому політик підкреслив, що не допустить конфлікту державних та бізнес-інтересів.

Керування своїми підприємствами він передав дітям, зокрема доньці Іванці. Трамп додав, що компанія йому "настільки неважлива порівняно з тим", що він робить.

Окрім того, новообраний президент США очікує, що чоловік Іванки, його зять Джаред Кушнер допоможе йому налагодити мир між Ізраїлем та палестинцями.

Раніше УНІАН повідомляв, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не домагатиметься кримінального переслідування свого опонента на виборах президента Гілларі Клінтон стосовно обвинувачень щодо діяльності фонду Клінтон та в справі використання приватного поштового сервера, коли вона обіймала посаду секретаря Державного департаменту.