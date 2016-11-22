Трамп не домагатиметься кримінального переслідування Клінтон – ЗМІ

Про це заявила колишній менеджер виборчої кампанії Трампа та його нинішній консультант Келліенн Конвей в інтерв’ю MSNBC, повідомляє Fox News.

На думку радниці Трампа, якщо він може їй "допомогти вилікувати рани", то це було би доброю справою, незважаючи на те, що Клінтон "повинна брати до уваги факт, що більшість американців не вважають її чесною особою та такою, що заслуговує на довіру".

"Я вважаю, що коли обраний президент, який, окрім того, очолює партію… каже вам навіть перед інавгурацією, що він не бажає домагатися обвинувачення, це надсилає дуже сильне повідомлення, емоційний відтінок та зміст", – заявила Конвей.

Під час виборчої кампанії було звичайним явищем, коли прихильники Трампа закликали "закрити Клінтон у в’язниці".

Конвей також вказала, що може бути прийнята низка рішень, які розглядає Трамп, і які, можливо, відрізнятимуться від його передвиборчої риторики.

Як повідомляв УНІАН, під час других президентських дебатів Трамп натякнув, що відправить Клінтон у в’язницю в разі перемоги на виборах.

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Трамп розкритикував Клінтон за видалення 33 тисяч електронних листів після отримання повістки для виклику в суд, коли вона була на державній службі.

"Я не думав, що говоритиму про це, і я збираюсь сказати це, і я шкодую, що говорю про це: Якщо я виграю, я збираюся доручити генеральному прокурору визначити спеціального прокурора, щоби розглянути твою ситуацію, тому що ніколи не було так багато брехні й так багато шахрайства", – наголосив Трамп.

Клінтон своєю чергою сказала, що не здивована словами Трампа, назвала всі його коментарі брехливими й порадила Трампу перевіряти факти. Водночас вона заявила, що добре, що в Сполучених Штатах на чолі закону не стоїть людина з таким темпераментом, як у Трампа.

У відповідь Трамп відреагував: "Тому що ти була би у в’язниці".