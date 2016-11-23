У Південній Кореї пройшли обшуки в офісах Samsung через скандал навколо подруги президента країни

Прокуратура Південної Кореї проводить обшуки в офісах Samsung Group. Компанія підозрюється в зв'язках із близькою подругою президента країни Чхве Сунь Сіль, навколо якої розгорівся політичний скандал, повідомляє Reuters.

Крім цього, прес-секретар компанії підтвердила, що в офісах компанії дійсно проводяться обшуки. Однак ніяких подробиць вона не розкрила.

Читайте такожПрокуратура Південної Кореї провела обшуки в офісах Samsung Electronics

Зазначимо, що скандал пов'язаний з тим, що Чхве Сун Сіль нібито писала промови для виступу президента Південної Кореї Пак Кин Хе. Сіль звинуватили у втручанні в державні справи.

Нагадаємо, десятки тисяч протестуючих четвертий тиждень поспіль виходять на вулиці столиці Південної Кореї Сеула з вимогою відставки президента Пак Кин Хе.

Поки акції протесту проходили в основному мирно, проте на вулицях було розміщено безліч поліцейських, автобуси і вантажівки, які блокували дороги до президентського палацу.

Президент відмовляється йти у відставку після скандалу, викликаного втручанням у державні справи близької подруги корейського лідера. Прихильники Пак Кин Хе збираються одночасно провести невеликі акції на підтримку президента.