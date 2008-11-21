Ракетний крейсер США прибуває до Грузії

Ракетний крейсер Військово-морських сил США "Barry" прибуває з дружнім візитом до Грузії 22 листопада, повідомляє агентство "Новини-Грузія" з посиланням на прес-службу посольства США в Грузії.

Корабель спочатку зайде до порту Батумі, а 25 листопада - до Поті.

У Батумі відбудеться церемонія зустрічі корабля, в якій візьмуть участь представники місцевої влади та громадськості. У неділю пройдуть громадські заходи за участю екіпажу крейсера, а у понеділок, 24 листопада, - в день Подяки на кораблі відбудеться урочистий обід.

"Barry" вже п`ятий корабель ВМС США, який відвідує грузинські порти після серпневих подій. Агентство повідомляє, що "на відміну від попередніх візитів, корабель не доставлятиме гуманітарних вантажів", проте під час минулого візиту "Barry" до Грузії місяць тому теж повідомлялося, що на кораблі немає ні гуманітарної, ні військової допомоги.