Саакашвілі буде президентом не довше 2013 року

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що не має наміру балотуватися на третій президентський термін на наступних виборах в 2013 р.

З цією заявою він виступив сьогодні на зустрічі з суддями і членами Ради юстиції. "Це мій другий і останній президентський термін, згідно з Конституцією Грузії, я після закінчення терміну своїх повноважень більше не висуватиму свою кандидатуру на президентський строк", - сказав М.Саакашвілі.

При цьому М.Саакашвілі ставить питання, чи настроєна сьогоднішня система на те, щоб у разі приходу до влади іншої політичної сили не відбулося зловживання судовою системою, оскільки нинішні інститути не захищені від суб`єктивних чинників. Президент Грузії звернув увагу на те, що реформування судової системи планується по трьом напрямкам. Зокрема, запровадження інституту присяжних щодо особливо тяжких злочинів; реформування Ради юстиції - у Раді від парламентської "меншини" буде представлений один депутат, а від більшості - двоє; а також призначення суддів на безстроковий період і підвищення їх зарплат. За його словами, при такій реформі суспільство зможе відчувати себе захищеним.

РосБізнесКонсалтинг