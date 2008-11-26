Обама визначився з кандидатурами міністра оборони і голови розвідки

Обраний президент США Барак Обама ухвалив рішення щодо кандидатур на ключові посади у сфері національної безпеки в своїй майбутній адміністрації, включно з постами голови Пентагону і директора національної розвідки, повідомляють американські ЗМІ.

Обама мінімум на рік залишає на посаді міністра оборони США Роберта Гейтса, який, за даними джерел, вже дав свою згоду залишитися в кабінеті нового президента.

"Це питання вирішене", - повідомив телекомпанії Ей-Бі-Сі співрозмовник, знайомий з процесом ухвалення рішень щодо майбутнього кабінету.

Колишній верховний головнокомандуючий Об`єднаними збройними силами НАТО в Європі, колишній глава Європейського командування ВС США генерал морської піхоти США у відставці Джеймс Джонс, за рішенням Обами, стане радником президента США з національної безпеки.

Також Обама на посаду директора національної розвідки США - керівника всього "розвідувального співтовариства" Штатів, що складається з 16 спецслужб, - призначить колишнього главу Тихоокеанського командування збройних сил США адмірала у відставці Денніса Блера.

Нинішній радник обраного президента у питаннях національної безпеки Сюзан Райс стане постійним представником США при ООН.

Очікується, що Обама оголосить про всі призначення у сфері національної безпеки "в пакеті" з оголошенням про призначення сенатора-демократа і колишньої першої леді США Хілларі Клінтон держсекретарем США і зробить це одразу після свята Дня Подяки, який відзначається в США у четвер, і наступного за ним вікенду, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на американські ЗМІ.