У ФСБ заявили про підготовку іноземними спецслужбами кібератак на фінансову систему РФ, не оминули й Україну

Про це йдеться на офіційному сайті ФСБ.

«ФСБ Росії отримана інформація про підготовку іноземними спецслужбами в період з 5 грудня 2016 року масштабних кібератак з метою дестабілізації фінансової системи Російської Федерації, в тому числі діяльності ряду найбільших російських банків», – йдеться в повідомленні.

Як заявляють в ФСБ, серверні потужності і командні центри для здійснення таких атак нібито знаходяться на території Нідерландів і належать українській хостинговій компанії BlazingFast.

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За інформацією ФСБ, хакерські атаки планується супроводжувати масовою розсилкою SMS та публікаціями в соцмережах (блогах) провокаційного характеру щодо кризи кредитно-фінансової системи Росії, банкрутства та відкликання ліцензій у низці провідних банків федерального і регіонального значення.

Як зазначили в ФСБ, акція спрямована на кілька десятків російських міст.

Нагадаємо, що раніше президент США Барак Обама заявив, що США мають чіткі докази причетності РФ до кібератак. Повідомлялося, що кібератаки, пов'язані з втручанням у президентські вибори в США.