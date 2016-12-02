Повстанці про переговори з РФ щодо Алеппо: там немає ніякої серйозності, потрібне втручання Європи і США

Про це повідомляє Reuters.

Росія є найпотужнішим союзником президента Сирії Башара аль-Асада, і її військово-повітряні сили атакують сирійських повстанців з вересня 2015 року, в тому числі і у східній частині Алеппо, де уряд і їх союзники нещодавно відбили у союзників великі території.

Повстанці увійшли в переговори з високопоставленими російськими офіційними особами близько двох тижнів тому в спробі зберегти поставки гуманітарної допомоги і зняти облогу на сході Алеппо, повідомив представник повстанців.

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"Існує серйозне зволікання з боку росіян", – зазначив опозиціонер, який говорив на умовах анонімності через секретний характер зустрічей.

"Там немає абсолютно ніякої серйозності, тому якщо європейські держави і Сполучені Штати не втрутяться, ми матимемо справжню трагедію, якщо справа буде продовжуватись в тому ж темпі", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, сирійська армія і її союзники оголосили про захоплення великої частини східного Алеппо у рамках інтенсивного наступу, що загрожує придушити опозицію в її найважливішому місті-форпості.

30 листопада повстанці заявили про активізацію авіаударів по їхніх позиціях.