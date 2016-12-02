Поліція повідомила про звільнення заручників в Парижі
22:44, 02 грудня 2016Світ
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Озброєний чоловік, який захопив будівлю туристичного агентства в Парижі, звільнив заручників і втік з місця злочину.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє поліцейське управління французької столиці, передає РБК.
«Пограбування на бульварі Массена в Парижі. Поліцейська операція завершилася. Шість людей вийшли. Грабіжника всередині немає», — сказано в повідомленні.
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Ілюстрація / REUTERS
Як зазначили в паризькій поліції, всі захоплені заручники живі і здорові.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Парижі озброєний чоловік узяв в заручники людей, що знаходилися в туристичному агентстві.
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