Поліція повідомила про звільнення заручників в Парижі

Про це повідомляє поліцейське управління французької столиці, передає РБК.

«Пограбування на бульварі Массена в Парижі. Поліцейська операція завершилася. Шість людей вийшли. Грабіжника всередині немає», — сказано в повідомленні.

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Як зазначили в паризькій поліції, всі захоплені заручники живі і здорові.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Парижі озброєний чоловік узяв в заручники людей, що знаходилися в туристичному агентстві.