Поліція повідомила про звільнення заручників в Парижі

22:44, 02 грудня 2016
Світ
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Озброєний чоловік, який захопив будівлю туристичного агентства в Парижі, звільнив заручників і втік з місця злочину.

REUTERS

Про це повідомляє поліцейське управління французької столиці, передає РБК.

«Пограбування на бульварі Массена в Парижі. Поліцейська операція завершилася. Шість людей вийшли. Грабіжника всередині немає», — сказано в повідомленні.

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REUTERS

Як зазначили в паризькій поліції, всі захоплені заручники живі і здорові.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Парижі озброєний чоловік узяв в заручники людей, що знаходилися в туристичному агентстві.

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