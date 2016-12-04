У Бразилії попрощалися з загиблими в авіакатастрофі футболістами (фоторепортаж)

Як повідомляє Еuronews, церемонія відбулася за участі президента країни Мішела Темера на домашньому стадіоні команди у містечку Шапеко, що на півдні Бразилії.

Президент Темер сказав, що краплини дощу, який тривав упродовж урочистості, були «сльозами Святого Петра».

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Як повідомляв УНІАН, 29 листопада пасажирський літак BAE Avro RJ85 із 72 пасажирами і дев‘ятьма членами екіпажу на борту розбився при заході на посадку неподалік від аеропорту міста Медельїн на північному заході Колумбії. Загинула 71 людина. 6 людей вижило, з них 3 футболісти.

Команда «Шапекоенсе» прямувала на першу в своїй історії фінальну гру Кубка Південної Америки, де повинна була зіграти з місцевим клубом «Атлетіко Насьональ».