ЦВК Придністров`я оприлюднила попередні результати референдуму

Жителі Придністров`я висловилися на референдумі за незалежність республіки і подальше її приєднання до Росії, передає РІА “Новости”.

Як повідомили в ЦВК невизнаної республіки, за попередніми даними, за такий курс проголосували 97,1% виборців. Проти - 2,3%.

З другого питання про можливу відмову від незалежності Придністров`я з подальшим входженням до складу Молдови?" "проти" висловилися 94,6%, "за" - 3,4%.

У голосуванні взяли участь 78,6% виборців від загального числа внесених у списки для голосування.

Міжнародні спостерігачі, які брали участь у моніторингу проведеного в Придністров`ї референдуму, підписали напередодні спільний висновок. У документі сказано, що "в ході референдуму порушень принципів загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні не виявлено".

"Принцип проведення виборів виборчими органами повною мірою реалізований, фактів впливу на їх діяльність з боку органів державної влади ПМР (Придністровської Молдавської Республіки) та органів місцевого самоврядування не зафіксовано", - наголошується в заяві.

У моніторингу голосування брали участь понад 130 міжнародних спостерігачів з країн СНД і Західної Європи (серед них - лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, Україна не визнає результатів референдумупро самовизначення Придністров’я.