Кремль прокоментував втрату другого винищувача з авіаносця "Адмірал Кузнєцов"
Військові льотчики виконують важку роботу, "головне, що після аварії Су-33 залишився живий пілот".
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати аварію літака на авіаносці "Адмірал Кузнєцов", передає РІА Новости.
"Це дуже напружена, складна й героїчна робота. Йдеться у першу чергу про те, що пілот залишився живий", — заявив він.
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Раніше повідомлялося, що після виконання бойового завдання в небі Сирії при здійсненні посадки на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" через обрив троса аерофінішера викотився за межі палуби винищувач Су-33.
А 14 листопада в Середземному морі розбився літак Міг-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".