Найстаріший підсудний в історії Англії: 101-річного чоловіка судитимуть за розпусту і содомію

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Ральф Кларк 1915 року народження звинувачується в 31 епізоді. За даними слідства, злочини були скоєні між 1974 і 1983 роками, проте відомо про них стало лише в 2015 році.

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Кларку, зокрема, пред'явлені звинувачення в розпусних діях щодо неповнолітніх, а також у спробі содомії.

Підсудний заперечує свою провину.

Через похилий вік Кларка було вирішено, що він буде сидіти на задньому ряду, а не на звичайному місці для підсудних. Крім того, тривалість засідань не буде перевищувати чотирьох годин.

Судді називають процес над Кларком унікальним випадком в англійській судовій практиці.