Місто, що тане в хмарах: захоплююче відео світанку в Дубаї
21:15, 08 грудня 2016Світ
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Вражаюче відео світанку в Арабських Еміратах підкорило користувачів Інтернету.
За два дні відео переглянуло понад 800 тисяч людей / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Неймовірний ролик зняв і розмістив в Інтернеті наслідний принц Дубая Хамдан Аль Мактум.
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На ролику видно, як місто практично зникає під хмарами, над якими стирчать лише шпилі хмарочосів, зокрема, й найвищої будівлі світу – 828-метрової Дубайської вежі.
Принц відомий не лише як доброчинник та прихильник екстремальних видів спорту, а й активний користувач Інтернету.
Розміщений на його сторінці ролик за два дні переглянуло понад 800 тисяч людей.
Вражаюче відео світанку в Арабських Еміратах підкорило світ
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