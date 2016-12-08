Місто, що тане в хмарах: захоплююче відео світанку в Дубаї

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Неймовірний ролик зняв і розмістив в Інтернеті наслідний принц Дубая Хамдан Аль Мактум.

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На ролику видно, як місто практично зникає під хмарами, над якими стирчать лише шпилі хмарочосів, зокрема, й найвищої будівлі світу – 828-метрової Дубайської вежі.

Принц відомий не лише як доброчинник та прихильник екстремальних видів спорту, а й активний користувач Інтернету.

Розміщений на його сторінці ролик за два дні переглянуло понад 800 тисяч людей.