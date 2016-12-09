США стримано відреагували на заяву РФ щодо припинення військових дій в Східному Алеппо

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Як заявив речник адміністрації президента Сполучених Штатів Джош Ернест, США "зачекають і подивляться", чи справді Росія сприятиме дотриманню режиму припинення вогню в Алеппо для евакуації цивільних.

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"Наш підхід з самого початку полягав у тому, щоб уважно слухати те, що говорять росіяни, але ретельно вивчати їхні дії", - заявив Ернест.

Утім, він додав, що ця заява РФ "є індикатором того, що щось позитивне може статись".

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами голови МЗС Росії Сергія Лаврова, сирійська армія припинила бойові дії в Східному Алеппо для виведення з міста колони мирних жителів.