Президент Гамбії, який правив понад 22 роки, передумав визнавати поразку на виборах
Президент Гамбії Ях'я Джамме відкинув результати виборів, що відбулися на початку грудня, на яких переміг опозиційний кандидат.
При цьому раніше Джамме визнав поразку на виборах, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Президент заявив у телевізійному зверненні, що вирішив не визнавати результати виборів після "ретельного розслідування". Він сказав, що під час виборів відбулися серйозні порушення.
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Джамме закликав організувати нові вибори, якими керуватиме "побожна і незалежна виборча комісія".
Про поразку чинного президента стало відомо 2 грудня. За даними виборчої комісії, за Джамме проголосували 36,7% тих, хто прийшов на виборчі дільниці, а за його опонента Адама Барроу - 45,5%.
Ях'я Джамме править Гамбією більше 22 років. Правозахисники неодноразово звинувачували чинна влада країни гоніння на опозицію, журналістів та ЛГБТ-спільноту.
Новини про те, що Джамме визнав поразку на виборах, вселили надію в критиків чинного режиму. Опоненти президента розраховували, що в Гамбії будуть розпочаті демократичні перетворення.