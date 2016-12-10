Президент Гамбії, який правив понад 22 роки, передумав визнавати поразку на виборах

При цьому раніше Джамме визнав поразку на виборах, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Президент заявив у телевізійному зверненні, що вирішив не визнавати результати виборів після "ретельного розслідування". Він сказав, що під час виборів відбулися серйозні порушення.

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Джамме закликав організувати нові вибори, якими керуватиме "побожна і незалежна виборча комісія".

Про поразку чинного президента стало відомо 2 грудня. За даними виборчої комісії, за Джамме проголосували 36,7% тих, хто прийшов на виборчі дільниці, а за його опонента Адама Барроу - 45,5%.

Ях'я Джамме править Гамбією більше 22 років. Правозахисники неодноразово звинувачували чинна влада країни гоніння на опозицію, журналістів та ЛГБТ-спільноту.

Новини про те, що Джамме визнав поразку на виборах, вселили надію в критиків чинного режиму. Опоненти президента розраховували, що в Гамбії будуть розпочаті демократичні перетворення.