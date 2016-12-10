У Стамбулі відбулася акція проти дій РФ в Криму (фото)

Учасниця акції Еліф Багиш зазначила, що Росія перетворила окупований півострів на одну велику військову базу.

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