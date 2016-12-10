У Стамбулі відбулася акція проти дій РФ в Криму (фото)

22:31, 10 грудня 2016
Світ
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Учасниця акції Еліф Багиш зазначила, що Росія перетворила окупований півострів на одну велику військову базу.

Фото aa.com.tr

У Стамбулі під стінами Генконсульства Росії пройшла акція протесту проти утиску прав мешканців тимчасово окупованого Криму.

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Учасники акції, організованої Товариством культури і взаємодопомоги кримських тюрків, скандували гасла проти незаконних дій Росії в Криму, повідомляє агентство «Анадолу».

У резолюції мітингу привертається увага до грубого порушення Росією норм міжнародного права.

Учасниця акції Еліф Багиш зазначила, що Росія перетворила окупований півострів на одну велику військову базу.

«Москва продовжує дії з порушення прав жителів Криму, особливо кримських татар», - констатувала Багиш.

Учасники акції поклали до стін дипмісії "чорний вінок". Акція завершилася без інцидентів.

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