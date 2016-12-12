Трамп затвердив кандидатуру міністра внутрішньої безпеки

Про це повідомляє російська служба «Бі-бі-сі» з посиланням на офіційне повідомлення перехідного штабу Трампа.

Як наголошується в повідомленні, Келлі на новій посаді має "виконати важливу місію щодо стримування нелегальної міграції та захисту наших кордонів".

Сам Келлі раніше заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, що для нього пропозиція Трампа стала великою честю.

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"Американський народ на виборах [президента США] проголосував за те, щоб зупинити тероризм, повернути суверенітет над нашими кордонами і покінчити з політкоректністю, яка занадто довго диктувала нам підхід до питань національної безпеки", - сказав Келлі.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що 66-річний Келлі розглядався в якості одного з головних претендентів на пост держсекретаря США і глави Пентагону.

З 2012 року Келлі очолював Південне командування США, а в січні 2016 року пішов у відставку, завершивши 45-річну військову службу.