У Красноярську сів Ту-154, у якого відмовив двигун

У аеропорту Красноярська благополучно сів літак Ту-154, який запитав посадку через двигун, який відмовив у польоті.

Про це “Газеті.Ру” повідомили в управлінні інформації МНС Росії.

На борту літака перебувало 129 пасажирів і члени екіпажа. Літак прямував до Санкт-Петербурга, але, подолавши приблизно 500 кілометрів шляху, екіпаж виявив, що відмовив одних із двигунів.

Ту-154 кружляв над аеропортом, випрацьовуючи паливо.