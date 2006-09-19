У Красноярську сів Ту-154, у якого відмовив двигун
14:04, 19 вересня 2006Світ
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Літак прямував до Санкт-Петербурга
У аеропорту Красноярська благополучно сів літак Ту-154, який запитав посадку через двигун, який відмовив у польоті.
Про це “Газеті.Ру” повідомили в управлінні інформації МНС Росії.
На борту літака перебувало 129 пасажирів і члени екіпажа. Літак прямував до Санкт-Петербурга, але, подолавши приблизно 500 кілометрів шляху, екіпаж виявив, що відмовив одних із двигунів.
Ту-154 кружляв над аеропортом, випрацьовуючи паливо.
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