Підозрюваному в замаху на Трампа британцеві дали рік в'язниці

Двадцятирічному Сэндфорду загрожувало до 10 років в'язниці за звинуваченням у підготовці замаху на Трампа, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Молодого чоловіка запідозрили в тому, що він намагався вихопити у поліцейського пістолета з метою вчинити замах на Дональда Трампа, який тоді був кандидатом у президенти США від республіканців.

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В ході судового процесу Сендфорд визнав провину в спробі незаконно заволодіти зброєю і зрив офіційного заходу. На такий крок він пішов у рамках угоди, яку уклав зі слідчими органами.

Сэндфорда затримали на передвиборному мітингу Трампа в Лас-Вегасі 18 червня цього року, коли він спробував відібрати у поліцейського пістолет, але не зумів. Як повідомлялося, відразу після затримання він заявив поліції, що мав намір стріляти в Трампа.

За словами затриманого, він спеціально приїхав з Каліфорнії в Лас-Вегас і почав вправлятися у стрільбі в місцевому тирі. При цьому пізніше з'ясувалося, що до цього випадку Сендфорд ніколи не тримав у руках зброї.

Суддя на процесі назвав вчинок Майкла Сэндфорда божевільною витівкою. На думку судді, молодий чоловік - не зловмисник, він "просто відчуває медичну проблему, яку не слід соромитися".