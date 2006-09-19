Угорська опозиція обіцяє поховати уряд (фоторепортаж)

Угорська опозиція продовжила акції протесту в Будапешті з вимогою відставки прем`єр-міністра країни Ференца Дюрчаня, повідомляє агентство AFP.

Площа Свободи, де розташований телецентр, на якій минулою ночі відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією, знаходиться в оточенні. Маніфестанти перемістилися в інше місце - на площу Героїв, поряд з будівлею парламенту Угорщини.

На мітинг зібралися 250 чоловік з опозиційних правоцентристських партій. Вони тримають символічну труну, в якій лежить фотографія прем`єра, і викрикують гасло: "Ми поховаємо уряд Дюрчаня!".

Нагадаємо, що минулої ночі угорська опозиція зібрала багатотисячний мітинг в центрі Будапешта. Маніфестанти на декілька годин захопили телецентр. У зіткненнях демонстрантів і поліції постраждали 150 чоловік. Масові акції протесту були спровоковані обнародуванням скандального аудіозапису, на якому прем`єр-міністр Ференц Дюрчань зізнається в брехні і некомпетентності.

Лєнта.ру Фото Асошиейтед Прес