Ердоган оголосив "національну мобілізацію" проти терористичних організацій

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Він уточнив, що боротьба буде вестися проти «Ісламської держави», Робочої партії Курдистану, організації Фетхуллаха Гюлена, ліворадикальної Революційної народно-визвольної партії.

Ердоган закликав громадян надавати органам безпеки Туреччини інформацію про діяльність даних організацій, а силові структури - «без коливань виконувати свій обов'язок до кінця».

Читайте такожРадбез ООН за ініціативою України засудив теракти у Стамбулі

Президент Туреччини наголосив, що в цьому році в боротьбі з Робочою партією Курдистану загинули 1178 осіб, жертвами атак ІДІЛ стали 303 людини, а 248 людей були вбиті під час спроби державного перевороту 15 липня.

Ердоган повідомив, що під час військової операції «Щит Євфрату» в Сирії, яка почалася 20 серпня, загинули 17 турецьких солдатів.

Як повідомляв УНІАН,увечері 10 грудня в Стамбулі поруч з футбольним стадіоном Vodafone Arena прогриміли два вибухи. У першому випадку вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою, другий теракт здійснив смертник. На даний момент відомо, що в результаті терористичних атак загинули 44 людини. Серед загиблих було 36 співробітників поліції.