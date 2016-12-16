Міністр оборони Молдови розповів про український "зелений коридор" для виведення військ РФ з Придністров'я

Ще навесні тут був спецпосол Росії Губарєв (посол з особливих доручень МЗС РФ Сергій Губарєв - Ред.), який, відповідаючи на питання журналістів, сказав, що Росія не може вивести війська і склади з Кобасни (село "ПМР", де розміщені склади російської армії - Ред.), тому що серйозні проблеми з Україною, розповів він в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Губарєв посилався на те, що зараз РФ не може вирішувати це питання, нібито спочатку повинні нормалізуватися відносини з Україною.

Тоді Шалару вирішив зателефонувати міністру оборони України Полтораку і сказати, що є така інформація.

"Сказав, що до нас знову приїжджає віце-прем'єр Рогозін, і давайте ми приготуємо сюрприз й оголосимо про те, що ми сіли за стіл переговорів і можемо забезпечити коридор через Україну", - зазначив глава Міноборони Молдови.

За його словами, вони росіянам пропонували інші шляхи: повітряним, наприклад, шляхом - через військовий аеропорт Маркулешт, або морським шляхом - через порт Джурджулешти. Але вони сказали: "Ні".

"Але зараз, кажу я міністру Полтораку, давайте запропонуємо їм цю альтернативу, щоб показати справжнє обличчя російської дипломатії, російських військових, які тільки шукають приводи і причини, щоб не евакуювати свої війська і озброєння з Придністров'я", - продовжив Шалару.

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Полторак відповів, що ця проблема повинна обговорюватися з президентом Порошенком.

"Він поговорив з Порошенком і через три тижні зателефонував і сказав, що це питання вирішено, що Порошенко згоден. У разі, якщо Росія погодиться, то Україна готова надати цей коридор. І потрібно зустрітися", - розповів міністр оборони Молдови.

Потім вони вже зустрілися в Одесі, обговорили, створили спільну комісію: працює група військових Молдови, працюють у Києві військові.

"І коли вже буде готовий цей коридор, ми оголосимо, і під егідою ОБСЄ, під егідою ООН (щоб ця евакуація не відбувалася стихійно, а була під міжнародним контролем) ми будемо готові надати Росії цю можливість, щоб з гідністю і піднятою головою вони залишили наш дім, де їм раді тільки на наші свята, лише на офіційних заходах, у ході офіційних візитів", - підсумував Шалару.

Нагадаємо, 6 листопада низка молдавських ЗМІ повідомила про те, що Україна готова надати "зелений коридор" для виведення російського контингенту і озброєння з населеного пункту Кобань, розташованого на території невизнаного Придністров'я.

Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що Україна підтримує прагнення молдавського народу щодо виведення з території країни російської військової бази.