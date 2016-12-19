МЗС Росії офіційно підтвердило загибель посла в Туреччині

Поранений в Анкарі посол Росії в Туреччині Андрій Карлов помер.

Про це повідомляє телеканал "Дождь" з посиланням на заяву офіційного представника МЗС Росії.

За її словами, Москва вважає напад на дипломата терактом.

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Як повідомляє УНІАН, сьогодні в турецькій столиці Анкарі напали на російського посла Андрія Карлова.

У посла стріляли під час його промови на відкритті художньої виставки в Анкарі. Карлов отримав серйозне поранення.

Зазначалося, що потерпілий перебував у критичному стані. Крім Карлова поранення отримали ще кілька осіб.