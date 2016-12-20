У тілі російського посла виявили 9 куль - ЗМІ

Про це повідомляє Hurriyet.

Експертизою встановлено, що в тіло Карлова потрапило дев'ять куль.

Пістолет, за інформацією ЗМІ, був турецького виробництва марки Canik калібру 9x19.

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Раніше повідомлялося, що тіло убитого в Анкарі російського посла Андрія Карлова буде відправлено на батьківщину вдень 20 грудня.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік вистрелив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер.

Нападник був убитий в ході операції поліції. Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу в РФ, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.