Керувати Російською православною церквою буде Володимир Сабодан?

Священний синод Російської православної церкви збирається на екстрене засідання в Москві у зв`язку зі смертю Патріарха Московського і всієї Русі АЛЕКСІЯ Другого. Засідання, як очікується, відбудеться у суботу, передає РІА “Новости”.

"Чекаємо офіційного повідомлення Священного синоду", - сказав керівник служби комунікацій Зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату священик Михайло ПРОКОПЕНКО.

Повідомляється, що сьогодні відбудеться екстрене засідання тих членів синоду, які перебувають в Москві.

Згідно з церковними правилами, про смерть патріарха офіційно має оголосити саме синод.

За статутом вищою особою церкви після смерті її предстоятеля стає найстаріший за хіротонією (висвяченням) з архієреїв. В даний час таким ієрархом є митрополит Київський ВОЛОДИМИР (Сабодан).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня на 80-му році життя помер Патріарх Московський і всієї Русі АЛЕКСІЙ Другий, який 18 років очолював Російську православну церкву.