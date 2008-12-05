Передачею "естафети головування" в ОБСЄ від Фінляндії до Греції завершилася сьогодні в Гельсінкі 16-та нарада голів МЗС Організації, в якій взяли участь більш як 50 міністрів, передає ІТАР-ТАСС.

На завершальному пленарному засіданні міністр закордонних справ Фінляндії Александер СТУББ, який виконував в 2008 році функції голови ОБСЄ, передав ці повноваження своїй грецькій колезі Дорі БАКОЯННІ. Роль своєрідної естафетної палички цього разу зіграв фінський шоколадний батончик.

Передаючи шоколад Д.БАКОЯННІ, А.СТУБб жартома пояснив, що назва цієї цукерки - SISU - співпадає з фінським словом, що означає "нутро, стрижень, сутність", і назвав свій подарунок "символом фінської наполегливості", який допоможе Греції зробити своє головування успішним.

Всупереч очікуванням країни-голови Фінляндії, міністерська зустріч знову завершилася без ухвалення Політичної декларації. "Ми дуже близько підійшли до ухвалення цього документа", - зазначив А.СТУББ. Жалкуючи про те, що цього не сталося, він пожартував, що "якби ми його ухвалили, то після завершення засідань я б відкоркував пляшку шампанського, а так доведеться відкоркувати пиво".

Проте, А.СТУББ вважає нараду цілком успішною. "Ми певною мірою у виграші, - сказав він, закриваючи сесію. - Після серпневих подій ми змогли зустрітися за одним столом, провести двосторонні зустрічі". "Нас 50, - сказав фінський міністр. - І те, що ми зробили тут, вдихнуло нове життя в ОБСЄ".