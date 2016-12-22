Американський журналіст відмовився вибачатися за порівняння вбивств послів Росії та Третього рейху

Про це йдеться в його новій статті, передає Дождь.

Кунтцман пише, що вибачиться лише в тому випадку, якщо російська сторона принесе вибачення за свої дії, які суперечать міжнародному праву.

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Журналіст зазначив, що у Росії «довгий список» того, за що треба вибачатися. У статті він згадав анексію Криму, агресію в Україні, конфлікт в Сирії і збитий в 2014 році Boeing Малайзійських авіаліній.

При цьому Кунтцман зазначив, що отримав від американських читачів листи, що критикують його висловлювання. Він назвав це «тривожною тенденцією».

Американський журналіст підкреслив, що його стаття «не була закликом до насильства», а була написана з метою нагадати, що уряду Росії «не слід дивуватися тому, що він отримує відповідь на завданий біль і на те, що веде війну».

Напередодні повідомлялося, що російський МЗС направив газеті лист з вимогою вибачитися за публікацію про Карлова, в якій його порівняли з послом Третього рейху.

Матеріал під заголовком «Вбивство російського посла Андрія Карлова було не терактом, а відплатою за військові злочини Володимира Путіна» був опублікований в газеті 20 грудня. Автор вказав, що вбивство Карлова нагадало йому вбивство німецького дипломата в Парижі єврейським студентом в 1938 році.