Після звірств в Алеппо Путін похизувався "ефективністю" застосування російської зброї у Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні розширеної колегії Міноборони Росії.

«Відзначу також чотири раптові перевірки боєготовності військ, що відбулися упродовж року. Вони підтвердили, що частини і підрозділи можуть оперативно перекидатися на великі відстані і в короткі терміни створювати угруповання на стратегічних напрямках», - сказав Путін.

«Міноборони треба детально проаналізувати результати перевірок і враховувати їх у планах бойової підготовки на майбутнє, а також при організації інших заходів подібного роду», - додав він.

Путін підкреслив, що важливо утримувати набрані темпи переозброєння армії і флоту, ефективно контролювати реалізацію заходів держпрограми озброєння та виконання завдань держоборонзамовлення.

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За його словами, на належному рівні підтримується стан ядерної тріади, яка відіграє ключову роль у збереженні стратегічного паритету. Частка сучасного озброєння в ядерних силах становить майже 60%, запевнив російський президент.

«Слід чітко відслідковувати будь-які зміни балансу сил та військово-політичної обстановки в світі, особливо по периметру російських кордонів. Та своєчасно вносити корективи у плани з нейтралізації потенційних загроз нашій країні», - сказав Путін.

За його словами, потенціал російських Збройних сил пройшов перевірку на міцність у боротьбі з міжнародними терористами в Сирії.

«Сирійська армія дістала відчутну підтримку, завдяки якій провела низку успішних операцій проти бойовиків», - сказав Путін.

«Ефективність застосування російської зброї у Сирії відкриває нові можливості для розвитку військово-технічного співробітництва. Потрібно скористатися ними по максимуму, ми знаємо, який інтерес проявляють партнери до сучасної російської зброї», - додав він.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.