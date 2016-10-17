Бомбардування Алеппо: у ЄС заявили, що удари авіації РФ та Асада можуть прирівнюватися до воєнних злочинів

Про це йдеться у висновках Ради ЄС у закордонних справах, пише Європейська правда.

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"З початку операції режиму та його союзників, в основному Росії, інтенсивність і масштаб бомбардувань східного Алеппо стали виразно неспівмірними, а навмисні бомбардування лікарень, медичного персоналу, шкіл і необхідної інфраструктури, а також використання бочкових і касетних бомб та хімічної зброї, що призвели до катастрофічної ескалації конфлікту, викликали подальше збільшення жертв серед цивільного населення, в тому числі – жінок і дітей, і можуть бути прирівняні до військових злочинів", — йдеться у документі.

У ЄС наголосили, що сирійський режим у першу чергу відповідає за захист цивільного населення і засудили його дії і дії його союзників за атаки на мирних жителів, об’єкти інфраструктури і гуманітарні організації.

"У цих важких обставинах ЄС закликає негайно припинити всі військові польоти над містом Алеппо, негайно припинити військові дії, надати безперешкодний доступ для гуманітарної допомоги" - йдеться у висновках Ради ЄС.

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При цьому в документі не згадується про можливість запровадження санкцій проти Росії у зв’язку з її діями в Сирії. Натомість Рада ЄС заявила про можливість додаткових обмежувальних заходів проти сирійського режиму.

"У цьому контексті ЄС буде діяти оперативно, відповідно до встановлених процедур, з метою введення додаткових обмежувальних заходів проти Сирії, спрямованих проти сирійських фізичних і юридичних осіб, що підтримують режим" - йдеться у документі.

Як раніше заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні, жодна з країн Євросоюзу не висувала пропозиції про введення санкцій проти РФ через підтримку сирійського режиму Башара Асада.