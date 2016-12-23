Росія перекинула до Алеппо батальйон військової поліції

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає ТАСС в п'ятницю, 23 грудня.

«Для підтримки порядку на звільнених територіях з вечора четверга ввели сюди батальйон військової поліції», — пояснив глава відомства.

Шойгу також зазначив, що операція з виведення повстанців з Алеппо завершена. За його словами, вона проходила в тісному контакті з представниками Туреччини та Ірану.

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Західні політики і журналісти неодноразово звинувачували Росію в невибіркову застосування важкого озброєння у Сирії і вбивстві мирних жителів країни, в тому числі в місті Алеппо. Російська сторона ці звинувачення відкидає і наполягає, що бореться в Сирії з бойовиками заборонених в Росії угруповань "Ісламська держава" і "Фронт ан-Нусра".