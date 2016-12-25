Викрадачам лівійського літака "світить" довічне

18:22, 25 грудня 2016
Світ
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Мальтійський суд пред'явив офіційні обвинувачення двом лівійцям, які змінили курс літака з Лівії на Мальту.

Угнанный ливийский лайнер приземлился на Мальте / Фото Reuters

Муса Саха і Ахмед Алі заявили в суді, що вважають себе невинними, передає ВВС. Вони постали перед судом у бронежилетах.

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Якщо їх визнають винними, їм загрожує довічне ув'язнення.

Літак авіакомпанії Afriqiyah Airways був викрадений ними і спрямований на Мальту в п'ятницю. Після декількох годин переговорів викрадачі здалися. Пасажири і екіпаж літака повернулися до Лівії в суботу.

Саха і Алі обвинувачують, серед іншого, у зберіганні муляжів вогнепальної зброї, застосуванні насильства до людини на борту літака, захопленні заручників, погрозах застосування насильства і спробі підірвати фінансову і економічну стабільність уряду.

Представники Afriqiyah Airways заявляють, що викрадачі літака спочатку хотіли полетіти до Рима, але були змушені приземлитися на Мальті через брак пального.

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Теги: #літак#Лівія#Мальта#викрадачі