Викрадачі лівійського літака у Мальті здалися правоохоронцям

Про це повідомляє Times of Malta.

Як повідомлялось раніше, всіх пасажирів захопленого лівійського лайнера відпустили, викрадачі все ще залишались на борту.

Також у повідомленні сказано, що викрадачів звать Муса Шаха і Ахмед Алі, їм близько 25 років, вони з Лівії. Вони прихильники Муаммара Каддафі, лівійського диктатора, який керував країною з кінця 1970-х; його вбили під час громадянської війни в Лівії в 2011 році. Один із злочинців виходив на трап літака з зеленим полотнищем в руках - прапором Лівії до 2011 року.

Один з викрадачів літака сказав, що вони збиралися організувати нову партію в Лівії - і таким чином вирішили заявити про неї. Турецьке агентство Anadolu з посиланням на представника авіакомпанії розповіло, що викрадачі просили політичного притулоку на Мальті.

Як повідомляв УНІАН, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт з внутрішнього маршруту, був захоплений. На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, знаходилося 118 осіб. Викрадений лайнер приземлився в аеропорту Мальти. Згідно з повідомленням, двоє викрадачів, вони погрожували підірвати літак.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody.