Викрадачі лівійського літака у Мальті здалися правоохоронцям
Після звільнення пасажирів, викрадачі здалися представникам мальтійських правоохоронних органів.
Про це повідомляє Times of Malta.
Як повідомлялось раніше, всіх пасажирів захопленого лівійського лайнера відпустили, викрадачі все ще залишались на борту.
Також у повідомленні сказано, що викрадачів звать Муса Шаха і Ахмед Алі, їм близько 25 років, вони з Лівії. Вони прихильники Муаммара Каддафі, лівійського диктатора, який керував країною з кінця 1970-х; його вбили під час громадянської війни в Лівії в 2011 році. Один із злочинців виходив на трап літака з зеленим полотнищем в руках - прапором Лівії до 2011 року.
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Один з викрадачів літака сказав, що вони збиралися організувати нову партію в Лівії - і таким чином вирішили заявити про неї. Турецьке агентство Anadolu з посиланням на представника авіакомпанії розповіло, що викрадачі просили політичного притулоку на Мальті.
Як повідомляв УНІАН, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт з внутрішнього маршруту, був захоплений. На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, знаходилося 118 осіб. Викрадений лайнер приземлився в аеропорту Мальти. Згідно з повідомленням, двоє викрадачів, вони погрожували підірвати літак.
Hijackers surrendered, searched and taken in custody.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016