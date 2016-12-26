Джордж Майкл помер від серцевого нападу - менеджер

Про це заявив менеджер, повідомляє Російська служба ВВС.

Музикант помер в своєму будинку в графстві Оксфордшир в неділю ввечері.

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Раніше повідомлялося, що причиною смерті могла стати серцева недостатність.

Як відомо, британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя.

У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя і смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Проте пізніше в тому ж році музикант оголосив про повне одужання.