Джордж Майкл помер від серцевого нападу - менеджер
09:27, 26 грудня 2016Світ
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Причиною смерті британського 53-річного співака Джорджа Майкла став серцевий напад.
REUTERS
Про це заявив менеджер, повідомляє Російська служба ВВС.
Музикант помер в своєму будинку в графстві Оксфордшир в неділю ввечері.
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Раніше повідомлялося, що причиною смерті могла стати серцева недостатність.
Як відомо, британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя.
У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя і смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Проте пізніше в тому ж році музикант оголосив про повне одужання.
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