Залізничники завтра заблокують центральний вокзал у Варшаві

У Польщі близько тисячі працівників залізничного транспорту планують заблокувати у вівторок, 9 грудня, центральний залізничний вокзал у Варшаві на знак протесту проти позбавлення їх права достроково виходити на пенсію.

Як повідомляє TVN24, рух потягів на центральному залізничному вокзалі польської столиці буде заблоковано із 11.30 до 13.00 за місцевим часом.

«Ми не воюємо проти пасажирів, тільки проти закону (яким обмежено кількість осіб, які мають право дострокового виходу на пенсію)», - заявив Генрик ГРИМЕЛ, представник профспілки «Солідарність», яка є організатором страйку.

Він не уточнив, як протестувальники планують блокувати рух потягів.

За даними ЗМІ, залізничники можуть вийти на колії.

Польська залізниця (PKP) називає страйк нелегальним та оцінює збитки від його проведення в кілька тисяч злотих.

PKP рекомендує на час страйку скористатися послугами Східного та Західного залізничних вокзалів столиці.

Протестувальники після блокування центрального залізничного вокзалу планують піти до Канцелярії Президента Леха КАЧИНСЬКОГО з проханням застосувати вето на прийнятий Сеймом в листопаді урядовий закон.

«Тільки президентське вето для нас є виходом», - сказав Г.ГРИМЕЛ.

Він висловив думку, що уряд не включив працівників залізничного транспорту в перелік осіб, що мають право швидше виходити на пенсію, через те, що вони не достатньо активно відстоювали свої права.

Залізничники не виключають можливості проведення загальнонаціонального страйку, якщо Президент не ветує ухвалений закон.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Сейм Польщі схвалив законопроект уряду, який змінив критерії, згідно з якими поляки можуть достроково виходити на пенсію. Згідно з новими критеріями, раніше на пенсію можуть вийти 250 тис., а не 1 млн. поляків.

Напередодні голосування кілька тисяч людей протестувало у Варшаві проти цього закону.

Президент Польщі Л.КАЧИНСЬКИЙ заявляв про намір застосувати вето на урядовий закон у разі його ухвалення Сеймом.

Довідка УНІАН. За даними Закладу соціального страхування Польщі (ZUS), який займається виплатою пенсій та так званих «рент», у країні станом на кінець вересня 2008 року було 4,8 млн. пенсіонерів та 2,6 млн. отримувачів ренти.

Щомісяця на виплату пенсій і рент держава витрачає понад 3,84 млрд. доларів. При цьому середня пенсія (до оподаткування) становить понад 550 дол., "рент» за інвалідністю" близько 500 дол., а "сімейна рента" - 460 дол.

У Польщі на пенсію на загальних засадах чоловіки виходять в 65, а жінки - в 60 років.