Поліція Дубая підключить штучний інтелект для розкриття злочинів

Поліція Дубая стане однією з перших організацій, яка буде використовувати програмне забезпечення прогнозування злочинів, передає Naked-science.

Система будується на основі програмного забезпечення SIME (Space Imaging Middle East). Як кажуть розробники, алгоритм машинного забезпечення буде використовувати величезні бази даних про злочини, щоб виявити закономірності. Надалі система буде показувати, в яких районах є найбільша ймовірність скоєння злочину. Це дозволить поліції заздалегідь забезпечувати найкраще патрулювання і захист районів міста.

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Подібні системи вже використовувалися співробітниками поліції США, проте ще рано говорити про успіхи технології. З іншого боку, творці нової системи говорять, що їх розробка є досконалішою завдяки використанню алгоритмів машинного навчання.

Варто зазначити, що існують супротивники подібних технологій, а також законодавчі обмеження, які ускладнюють розвиток систем прогнозування злочинів. Так, Американський союз захисту громадянських свобод виступає за скасування використання подібних систем через те, що бази даних, що використовуються для прогнозування, несуть в собі расові упередження.