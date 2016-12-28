У Росії порушили кримінальну справу після відео з вахтовиками в Якутії, які "Уралами" душили ведмедя

27 грудня 2016 року слідчі встановили, що транспортні засоби – автомашини «Урал», на яких було здійснене цькування хижака, належать організації, яка здійснює роботи в області вивчення надр і відтворення мінерально-сировинної бази на території Республіки Саха (Якутія).

За даними слідства, на кадрах відеозйомки відображені працівники, які здійснювали роботу вахтовим методом на території Булунского району республіки.

Слідчим встановлено місцезнаходження транспортних засобів та вже проведений їх огляд.

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В рамках розслідування кримінальної справи буде дана принципова правова оцінка дій осіб, винних в події.

Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у мережі з'явилося відео, як в Якутії чоловіки на «Уралах» задавили ведмедя. За даним фактом була розпочата перевірка.