У Якутії чоловіки на "Уралах" задавили ведмедя (відео)

У мережі з’явилось відео, як у Якутії чоловіки на «Уралах» задавили ведмедя. За даним фактом розпочато перевірку, пише місцеве видання News.Ykt.Ru

Видання зазначає, що у міністерстві охорони природи Якутії вже почали перевірку після появи ролика в соцмережах.

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На відео видно, як водій «Уралу» кілька разів переїжджає ведмедя, але звір не здається. До машини під'їжджає другий «Урал» та притискає ведмедя до землі.

Тварина намагається вибратися з-під коліс. У цей момент один з вахтовиків намагається проткнути залізним прутом голову тварини.

Кілька років тому також з'явилось відео, як у Росії локомотив наздоганяє ведмедя, біжить по шляхах, і збиває його. Ролик знятий самими машиністами, бригада супроводжує погоню схвальними вигуками.

Нагадаємо, раніше індійська влада повідомила про вбивство тигриці, що їла людей. Масштабна операція з її затримання тривала шість тижнів.

Імовірно, в результаті нападів тигриці загинули дві людини і були поранені ще п'ятеро в штаті Уттаракханд. Тварина часто з'являлося на полях, через що в сільських районах штату почалася паніка: фермери боялися збирати урожай.