Мати Керрі Фішер, акторка Деббі Рейнолдс померла у віці 84 роки

Про це повідомляє Variety.

Цю інформацію, як пише видання, підтвердили син Деббі Рейнолдс Тодд Фішер і брат Керрі Фішер. "Вона захотіла бути з Керрі", - сказав Тодд Фішер.

Як повідомляв УНІАН, Деббі Рейнолдс була госпіталізована в Голлівуді. Видання TMZ повідомляло, що у неї міг бути інсульт.

Раніше, 27 грудня, донька Деббі Рейнолдс - акторка Кері Фішер, виконавиця ролі принцеси Леї в сазі "Зоряні війни", померла від серцевого нападу у віці 60 років.

Мері Френсіс Рейнольдс народилася 1 квітня 1932 року в місті Ель-Пасо в Техасі.

У кіно Рейнольдс в основному знімалася в комедіях, найвідомішою з яких стала «Співаючі під дощем», в якій вона також виступила як танцівниця і як співачка.

Її успішними кіноролями також є Моллі Браун в екранізації однойменного мюзиклу «Непотоплюваний Моллі Браун» (1964), яка принесла їй номінацію на «Оскар», сестра Енн в «Співаючій черниці» (1966) і Барбара Хармон в «Розлученні по-американськи» (1967).

У 1951 році її пісня «Aba Daba Honeymoon» потрапила в музичний хіт-парад під третім номером. Її подальшими знаменитими піснями стали «Tammy», яка в 1957 році протягом п'яти тижнів займала першу позицію в «Billboard pop charts», «A Very Special Love» в 1958 році та «I Am That Easy to Forget» в 1959 році.

У листопаді 2006 року акторка отримала нагороду «За досягнення всього життя» в каліфорнійському університеті Чепмен, а в травні 2007 року вона була удостоєна почесної премії доктора гуманітарних наук в університеті Невади. У січні 2015 року Рейнольдс була вручена почесна премія Гільдії кіноакторів США за життєвий внесок у світове кіномистецтво.