Водії скаржаться на величезний затор.

В окупованому Російською Федерацією Криму зафіксували новий антирекорд, який стосується Керченського мосту.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, посилаючись на водіїв, на під’їзді до Кримського мосту зі сторони Таманського півострова утворився автомобільний затор рекордної протяжності. За попередніми оцінками, він сягає близько 30 кілометрів:

"У черзі на ручний огляд перебувають понад 2 000 автомобілів, а час очікування становить приблизно чотири години. Перевірка сканером може затягнутися до семи годин. Попередній рекорд - затор довжиною 22 кілометри - був зареєстрований у липні поточного року".

Згідно з повідомленням інформаційного центру автомобільних доріг, станом на 00:00 у черзі на ручний огляд з боку Тамані знаходилося 1237 транспортних засобів. Час очікування у заторі - більше трьох годин.

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Кримський міст

Керченський міст - це транспортна артерія, яка з’єднує окупований Кримський півострів із Краснодарським краєм Росії через Керченську протоку. Він складається з двох паралельних частин: автомобільної та залізничної, кожна з яких має окрему конструкцію.

Міст має стратегічне значення для Росії, адже забезпечує основний транспортний зв’язок із півостровом, слугує для постачання військової техніки, особового складу та цивільних вантажів.

З моменту початку повномасштабної війни Кримський міст неодноразово ставав об’єктом атак. Зокрема у жовтні 2022 року вибух пошкодив автомобільну частину мосту, а у липні 2023 року було виведено з ладу окремі прольоти.

Окупаційна влада запроваджувала суцільний паспортний контроль при в'їзді на Керченський міст з боку Краснодарського краю, а також збільшувала кількість пунктів огляду.

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