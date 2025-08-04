Рятувальники скаржаться на непідготовлених туристів.

Лише у період з 21 червня по 23 липня цього року в італійських горах загинули 83 людини, ще п'ятеро - зникли безвісти.

Керівник Національної служби гірського порятунку Мауріціо Деллантоніо в інтерв'ю Corriere della Sera розповів, що в середині червня, коли у школярів почалися канікули, гори заполонили люди. За його словами, у 60% випадків жертвами стають туристи, решта 40% - альпіністи, велосипедисти та парашутисти:

"Майже три смертельні випадки на день, ми маємо приблизно на 20% більше викликів, ніж у середньому. Я не пам'ятаю такого літа, з такою кількістю загиблих у горах. Ми перетнули всі межі".

Деллантоніо згадав, як нещодавно рятувальники допомогли 30-річному кухарю, який вирішив після роботи піднятися на вершину Palla Bianca (3600 метрів). На висоті 3100 метрів він викликав допомогу, бо замерзав у кросівках.

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Також чоловік розповів, як минулого року турист піднявся на залізну драбину над перевалом Сан-Пеллегріно з дочкою на руках. "Він не був прив'язаний, а внизу було 50 метрів порожнечі. Наступного дня я дістав його номер і зателефонував йому. "Мій дорогий, - сказав я йому, - так не можна. Тобі пощастило, ти дивом залишився живий".

Днями в долині Аоста заблукав 15-річний підліток, згодом його знайшли мертвим. На думку очільника рятувальної служби, на молодь сильно впливають соціальні мережі - якщо хтось хвалиться, що дістався вершини, інші також намагаються, навіть не підготувавшись до сходження.

Крім того, очільник служби поскаржився, що деякі люди відмовляються платити за рятувальні операції. "У Трентіно платять 750 євро за людину, у Венето - навіть до тисячі, якщо вас рятують неушкодженим. Половина тих, кого ми рятуємо, відмовляється платити. Навіть коли ви фактично врятували їм життя", - додав він.

Відповідаючи на питання, що треба взяти із собою в гори, Деллантоніо нагадав про воду, їжу, окуляри та змінний одяг. Також він радить уважно стежити за погодою, оскільки сильні зливи можуть розмити стежки:

"Тільки кожен другий турист бере з собою плащ або накидку. Звичайно, потрібно переконатися, що мобільний телефон заряджений і на ньому встановлено додаток "GeoResQ". Він працює дуже добре".

Відпочинок у Італії

Нагадаємо, в Італії запровадили плату в розмірі 5 євро для туристів, які хочуть пройтися громадською пішохідною стежкою в Доломітових Альпах. Такий крок місцеві фермери використали як форму протесту проти надмірного напливу відвідувачів.

Ця стежка веде до оглядового пункту з вражаючими видами на гірський масив Одле та з кожним роком приваблює дедалі більше туристів. Якось лише за один день нею пройшли близько восьми тисяч людей.

А у Венеції навіть підприємці, чий прибуток напряму залежить від туристів, почали виступати за жорсткіші обмеження для відвідувачів міста.

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