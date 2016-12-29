Відновлення боїв на вірменсько-азербайджанському кордоні: сторони звинувачують одна одну в порушенні перемир'я

На кордоні Вірмені та Азербайджану поновилися бої. Сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир’я. Про це повідомляють ЗМІ обох країн.

Зокрема, вірменське видання Аrmenpress заявляє, що азербайджанські військові нібито намагались здійснити диверсійне проникнення. Повідомляється, з посиланням на заяву прес-секретаря Міноборони Вірменії Арцруна Овнаисяна, що застосовується снайперська зброя та гранатомети.

При цьому азербайджанське видання Azertag пише, що вірменська сторона 39 разів порушила режим припинення вогню.

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Зазначається, з посиланням на прес-службу Міноборони Азербайджану, що з позицій, розташованих в селі Паравакар Іджеванского району Вірменії, нібито були обстріляні азербайджанські позиції, що знаходяться в селі Кохнегишлаг і на безіменних висотах на території Газахского району, з позицій, дислокованих в селах Айгепар, Мосесгех Бердського району, були обстріляні позиції, що знаходяться в селах Алібейлі , Агбулаг Товузского району.

***У 1991-1994 в районі Нагірного Карабаху розгорнулися повномасштабні воєнні дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з однієї сторони, і Азербайджаном з іншої було укладено Бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти. Останній раз ситуація загострилася в квітні 2016 року, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного у порушенні перемир'я. Тоді в результаті перестрілки на кордоні загинули як мінімум кілька десятків людей.